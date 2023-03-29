بحكم قضائي نهائي.. #برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء #الحجاب

أعلنت السلطات الألمانية السماح للمعلمات المسلمات في العاصمة برلين بارتداء الحجاب، وذلك بعد هزيمةالمدينة في دعوى قضائية أقامتها لمنع ذلك أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية.

وذكرت وزارة التعليم الألمانية في رسالة رسمية لمديري مدارس العاصمة، أن «الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيُسمح به بشكل عام، ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية، أهمها أن يشكل خطرا على السلام المدرسي».

ويمنع «قانون الحياد» في برلين موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، ما منع المعلمات المسلمات في المدينة من ارتداء الحجاب منذ عام 2005. لكن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة أكدت أن «الحظر الشامل للحجاب يشكل تمييزا وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور».

وفي عام 2020، قررت محكمة العمل الفيدرالية «BAG» أنه لا ينبغي لبرلين حظر ارتداء الحجاب على المعلمات المسلمات. لكن المدينة اتخذت إجراءات ضد القرار وقدمت شكوى، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية الفيدرالية حكماً برفض هذه الشكوى، ليكون الحكم سالف الذكر نهائياً.