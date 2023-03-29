الجوازات ردًا على سؤال الوئام: لدينا حصر لكل المعتمرين والمدد المتاحة لهم

اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب المدير العام للجوازات: إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الحج، ومؤسسات وشركات العمرة، والجهات المسؤولة في المديرية العامة للجوازات، تزامنًا مع موسم العمرة.

وأوضح في إجابته على سؤال "الوئام"، خلال مؤتمر قيادات أمن العمرة 1444 هـ، اليوم، أن هناك حصرًا لكل المعتمرين بأعدادهم وعناوينهم وأرقامهم، وحتى المدن التي يقطنون فيها.

وأشار إلى أن هناك أنظمة ولوائح صارمة، تُطبق على أي شخص مخالف، أو أي مؤسسة عليها ملاحظات، متمنيًا عدم تطبيق هذا اللوائح بحق أحد، مؤكدًا أنه حتى الآن الكل ملتزم، ويستشعر مسؤولية هذا الموسم.