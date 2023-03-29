بورصات الخليج تغلق على تباين مع ظروف السوق المتقلبة

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على أداء متباين، اليوم الأربعاء، في إشارة إلى أن ثقة المستثمرين لا تزال هشة، إذ آثروا الحفاظ على مكاسبهم وسط ظروف السوق المتقلبة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وانحسار المخاوف إزاء استقرار القطاع المصرفي.

وارتفعت أسعار النفط - وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية- للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع خام برنت 63 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 79.28 ‬دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة بعد أن ظل مستقرا لجلستين، وارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.6 بالمئة وسهم البنك السعودي البريطاني 1.9 بالمئة.

وأغلق سهم شركة بن داود القابضة لمتاجر البيع بالتجزئة مرتفعا 2.4 بالمئة بعد إعلان ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع إلى 64.9 مليون ريال (17.28 مليون دولار) من 13.2 مليون ريال (3.52 مليون دولار) قبل عام.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه لليوم الثاني بدعم من مكاسب قوية في القطاعين المالي والصناعي.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، وسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.3 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر في المنطقة الحمراء متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات، 0.4 بالمئة وتراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) 2.8 بالمئة.

ونقلت رويترز أمس عن مصادر أن شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط التابعة لأوبر تكنولوجيز تجري محادثات متقدمة مع مجموعة الإمارات للاتصالات للاستثمار في توسعها خارج خدمات نقل الركاب.

وهبط المؤشر القطري 0.9 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعي المال والصناعة. وتراجعت أسهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب، كما انخفض سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 2.5 بالمئة، بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، إذ صعد 28 من أصل 31 سهما على المؤشر إلى المنطقة الإيجابية.