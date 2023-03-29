المجلس الأعلى للقضاء يوافق على إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته عبر الاتصال المرئي، اليوم، برئاسة رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.

ووافق المجلس على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة.

كما أطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، علاوة على استعراض عدد من الطلبات المرفوعة من القضاة، والموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، بجانب بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.