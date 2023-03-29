ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 43 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين، وذلك في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، وعسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيراً إلى أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.