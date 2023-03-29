الصحة تحدد لمرضى #السكري حالات الإفطار في #رمضان

أطلقت وزارة الصحة، حملة توعوية تحت شعار "رمضان مفتاح"، بهدف توعية مرضى السكري والمجتمع بشكل عام حول الحالات التي تتطلب الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الذي يؤكد على أهمية حماية النفس، كما ورد في القرآن الكريم في سورة البقرة- الآية رقم 195 "وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".

وحددت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر منصاتها الإعلامية، رسالة توعوية عن مرض السكري الحالة التي تتطلب أهمية الإفطار وقطع الصيام في رمضان، وذلك حينما يكون معدل السكر أقل من 70 mg/dl وأعلى من 300 mg/dl ، وذلك للمحافظة على صحة الجسم، وتقليل الخطورة على الإنسان.