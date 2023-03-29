برعاية أوقاف الشيخ عمر البلطان.. مساعد وزير الرياضة يتوّج الفائزين بمسابقة نادي الشباب الخامسة لحفظ القرآن الكريم

أقامت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الشباب، مساء اليوم، حفل تكريم للفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الخامسة التي نظمتها بالتعاون مع المركز الخيري لتعليم القرآن بالرياض، وبرعاية أوقاف الشيخ عمر البلطان - رحمه الله - بحضور عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، وخالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وأولياء الأمور

وشارك في المسابقة لهذا العام 2316 متسابقًا من جميع أنحاء المملكة، وعدد من المقيمين وهدفت المسابقة إلى خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتشجيع الناشئة على حفظه، وتكريمهم ودعمهم. وقدمت للفائزين الجوائز والشهادات التقديرية تكريمًا لهم.

ورحب الدكتور فهد العليان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية بالنادي، بتشريف عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، لحفل تكريم المتسابقين، كما قدم شكره وتقديره لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم بالرياض على تعاونهم وجهودهم التي بذلوها

وأوضح أن نادي الشباب ليست رياضيًا فقط، مؤكدًا أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام أبناء الوطن، وسيعمل على خدمتهم من خلال أنشطة مجتمعية هادفة، مبينًا أن أنشطة النادي وفعالياته التي تنظمها إدارة المسؤولية الاجتماعية تمضى وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكدًا أن الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان بأنشطة المسؤولية الاجتماعية وفعالياتها كان له الدور الكبير في نجاحها، وتميزها طوال مسيرتها في خدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره لخالد البلطان على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما تقدمه إدارة المسؤولية الاجتماعية من أنشطة وفعاليات، كما أثنى على تعاون الرئيس التنفيذي للنادي خليف الهويشان، ومتابعته للأنشطة والفعاليات.

وشهد الحفل افتتاح معرض المسؤولية الاجتماعية تزامنا مع يوم المسؤولية الاجتماعية، واستعرض المعرض مسيرة 15 عامًا من من الفعاليات والمسابقات والأنشطة المجتمعية.