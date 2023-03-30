بعد تعرض مواطنين لحوادث سير.. سفارة #المملكة لدى #تايلند تُصدر تنبيهاً مُهماً

أصدرت سفارة المملكة في تايلند تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين بها، حيث ناشدت بعدم استئجار الدراجات النارية ما لم يكونوا حاصلين على رخصة قيادة دولية تؤهلهم لذلك.

ودعت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، المواطنين إلى الحرص على الابتعاد عن المناطق المزدحمة والمكتظة بالسيارات.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا لما لاحظته السفارة من زيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون اثناء قيادتهم الدراجات النارية المستأجرة في مختلف انحاء مدن مملكة تايلند، مما ينتج عنه العديد من الحوادث والإصابات الخطيرة والحرجة.