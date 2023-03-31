القبض على 4 مقيمين لتسولهم باستخدام #وصفات_طبية مُزورة وادعاء الحاجة إلى شراء الطعام في #الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 4 مقيمين من عدة جنسيات هي ( المصرية – الباكستانية – الأردنية) لتسولهم باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة إلى شراء الأطعمة.

وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، يوثق لحظة القبض عليهم، أن المضبوطين متورطون في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في التسول عبر رصد مرتادي المتاجر والصيدليات وعرض وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة إلى شراء الأطعمة.

وأكد "الأمن العام" :"تضمنت أدوار المقبوض عليهم استجداء المقيمتين، وهما من الجنسية الأردنية، مرتادي المتاجر والصيدليات، ثم تسليم ما يجري العثور عليه إلى مقيم من الجنسية المصرية لإعادة البيع بغرض الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، ثم يتولى المقيم الآخر، وهو من الجنسية الباكستانية، نقلهم".

وأشار إلى أنه تم إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.