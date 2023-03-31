لتحقيق العدالة الناجزة.. افتتاح #نيابة_الحج_والعمرة بجوار #الحرم_المكي #عاجل

افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم، "نيابة الحج والعمرة"، التي تقع بجوار الحرم المكي، وتختص بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين.

وتختص كذلك بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين.

وأكد المعجب ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.

وشدد على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.