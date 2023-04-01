الصحة تجدد دعوتها للمسارعة في تحويل بطاقات التطعيم الورقية إلى رقمية

جددت وزارة الصحة تحفيزها للمواطنين على تحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً، والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال بديلًا عن الشهادة الورقية.

ودعت «الصحة» أولياء الأمور إلى تسجيل تطعيمات أطفالهم إلكترونياً، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت، من خلال الحجز عبر عيادة «توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً» عبر تطبيق «صحتي».

وتأتي هذه الخدمة من «الصحة» ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب للعيادة وتوثيق التطعيمات بحيث يتم حجز موعد في عيادة «توثيق التطعيمات»، ومن ثم الذهاب للمركز ببطاقة التطعيمات الورقية وستظهر الشهادة في تطبيق «صحتي».

و«صحتي» تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.