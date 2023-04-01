بعد تأكيد #البلطان الرحيل عن #الشباب.. الأمير عبدالرحمن بن تركي: “سيظل رئيسا ذهبيا للنادي”

عرض خالد الزيد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدير التنفيذي الرياضي لنادي الشباب «سابقاً»، فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، يجمع الأمير عبدالرحمن بن تركي، عضو شرف نادي الشباب، وخالد البلطان رئيس نادي الشباب.

وعلق الأمير عبدالرحمن بن تركي، خلال الفيديو، على تصريحات رئيس نادي الشباب خالد البلطان عن عدم نيته تجديد رئاسته للنادي، قائلاً إن "البلطان وعدنا خير"، مشيرًا إلى أن مصلحة النادي أولوية وقبل أي مصلحة أي أشخاص.

وأوضح "بن تركي" أنه يقدر البلطان ودوره في النادي، مشيرًا إلى أنه القدم الكثير إلى نادي الشباب، والإدارة أدت ما عليها، وجمهور الشباب يستحق.

وتابع: "أبوالوليد رمز تاريخي للنادي، إن شاء الله يستمر معنا، أنا كمشجع هذه أمنيتي".

ووجه الأمير رسالة إلى جمهور الشباب، قائلاً: "اختبرنا أنباء النادي في مراحل كثيرة، ومنها مرحلة 2014 وما بعدها، ولم تكن مرحلة مرضية. وعن موضوع عزل أبوالوليد عن أبناء، فأبو الوليد رمز تاريخي، ورئيس ذهبي بدون شك".

وقال خالد البلطان، إنه فعل كل ما يستطيع من أجل النادي، وأعطى كل ما عنده، ولكن للأسف الجمهور يربط الأمر بالبطولة، معقبًا: "نحن نعمل ما بوسعنا، ولكن في النهاية البطولة بيد الله".

وأضاف: "أنا جيت النادي وكان متهالك، واليوم النادي الأول على مستوى الحكومة والإدارة، وبه 24 لعبة، و1300 لاعب، وينافس في بطولات كرة القدم، صحيح هناك تعثرات، ولكن هذا طبيعي، فميزانيتنا لا توازي ربع ميزانيات الفرق المنافسة".

وتابع البلطان: "أنا أعطيت كل ما عندي، ولا أرغب في التجديد إطلاقا، وللأسف أغلب جمهور الشباب لا يعطي حافز للاستمرار".

ورد الأمير عبد الرحمن: "إحنا موعدين خير بوجودك، ضروري تستمر، هذه رغبتنا كشبابين، ربنا يكتب لك الصالح، وإن بقيت بيض الله وجهك، وإن رحت نتمنى لك التوفيق".

وعقب البلطان: "رغبتك لها تقدير كبير عندي، وجمهور الشباب على عيني ورأسي، ولكن أطلب منهم تقدير ظروف النادي، وبالنسبة أنا أرحب وسأقف مع الإدارة القادمة، ولكن لابد أن تكون على مستوى الشبابيين وليست إدارة مجهولة".