النسر #إيغالو يقود #الهلال لعبور #الخليج في #دوري_روشن

تمكن الهلال من تحقيق الفوز أمام نظيره الخليج بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن.

ويحتل الزعيم بعد هذا الفوز المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشر مباراة والتعادل في والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق الخليج المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة أربعة عشر مباراة

سجل أوديون إيجالو أول أهداف اللقاء في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول لصالح الهلال، بعد تمريرة أرضية من محمد البريك من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى إيجالو الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 6+45، عن طريق ركلة جزاء، نفذها بشكل رائع، سكنت الشباك في الزاوية العليا اليمنى للمرمى