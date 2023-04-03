جريمة مروعة في نهار #رمضان.. مصري يذبح طليقته فيرد شقيقها بطعنه #عاجل

اهتز الشارع المصري إثر جريمة مروعة وقعت في نهار رمضان، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، عندما أقدم مصري بتوجيه عدة طعنات لمناطق متفرقة بجسد طليقته، مستخدما سلاح أبيض، وعندما حاولت الدفاع عن نفسها بالهروب من أمامه، لاحقها ليقوم بنحرها.

إصرار على الذبح

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية ، ومواقع التواصل الاجتماعي الواقعة على نطاق واسع، فيما وثقت الكاميرات المشهد المروع إذ ظهر المتهم وهو يصر على قتل المجني عليها ويلاحقها طعنا بالسكين، فيما هرب المارة من أمامه.

تفاصيل الواقعة

وأفادت وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تحقيقاتهما في الواقعة أن المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها وطلب منها مرافقته وحين رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

طعن القاتل

وأبانت التحقيقات أن المتهم فرّ هاربا من موقع الجريمة لكن الأهالي تتبعوه حتى ألقوا القبض عليه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، حيث حضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقاما لشقيقته.

وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بحبس المتهم وتعيين الحراسة له بالمستشفى، كما أمرت بحبس شقيق المجني عليها.