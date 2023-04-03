بعد تعرضها للأعاصير وسقوط ضحايا.. “#بايدن” يعلن ولاية “#اركنساس” منطقة كارثة كبرى

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلان ولاية "أركنساس" "منطقة كارثة كبرى"، بعد أن ضربتها الأعاصير، فيما أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية، لمواجهة تداعياتها بالمناطق المتضررة ومساعدة الولاية على التعافي.

وأوضح البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن "بايدن" قال :"أنا وجيل نصلي من أجل كل من تأثر بالأعاصير المدمرة، بينما لا نزال نعمل على تقييم المدى الكامل للضرر، نعلم أن العائلات في جميع أنحاء أمريكا حزينة على فقدان أحبائها وتنتظر بشدة أخبارًا عن آخرين يقاتلون من أجل حياتهم ويبحثون تحت أنقاض منازلهم".

وأضاف: «لقد وجهت فريقي لجمع كل عنصر من عناصر الحكومة الفيدرالية معًا، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية وإعادة البناء على المدى الطويل، وتحدثت أيضًا مع مسؤول الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، الذي لديه بالفعل فرق إنقاذ ودعم في المناطق المتضررة وهو موجود في أركنساس اليوم لتنسيق جهود الاستجابة الفيدرالية والتعافي».

وضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وأضرار كبيرة.

وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية في الولايات المتحدة بأن عدد القتلى جراء الأعاصير التي ضربت البلاد وتركزت في جنوبها وغربها الأوسط ارتفع إلى 30 شخصًا على الأقل في ولايات تينيسي وألاباما وأركنساس وديلاوير وإلينوي وإنديانا وميسيسيبي.