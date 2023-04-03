تعرف عليها.. تهيئة مواقف مكتملة الخدمات لسيارات المعتمرين في #العاصمة_المقدسة

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة جميع استعداداتها خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، والتي يتوافد خلالها المعتمرون بكثافة عالية على مكة المكرمة، وعلى رأسها وضع خطة عمل في جميع المجالات، بحيث تتزامن مع أيام الذروة المقبلة من هذا الشهر الكريم.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إن الأمانة تستغل جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية، وتعمل على جاهزية المرافق العامة والخدمات البلدية كافة، وشكّلت العديد من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق، لأجل أن تكون في جاهزية تامة طوال فترة الموسم.

وأفاد «زيتوني» بأن الأمانة هيّأت مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة، والتي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، وهي: موقف سيارات طريق مكة - جدة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف الكر، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف السيل ، وموقف سيارات طريق الليث، مضيفاً: «تم تجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال الموسم، والتي تتماشى مع خطة المرور المتمثلة في منع دخول السيارات إلى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة».

وجهّزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، حيث يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء، وملاحق واستراحات مظللة للزوار، بجانب عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية.

وتشارك أمانة العاصمة المقدسة في اللجنة المُشكلة من مندوبين من المرور، ووزارة النقل، وأمانة العاصمة المقدسة، لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل: «الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وكدي».

كما وزعت الأمانة عددًا من الصواري الكبيرة في مواقف حجز السيارات ونقاط التفتيش، مثل نقطة التفتيش بموقف سيارات الشرائع، ونقطة الفرز بطريق جدة السريع مع الإسكان، وموقف القشلة، وموقف حجز السيارات بالرصيفة بميدان زمزم، وموقف حجز السيارات بالزاهر.