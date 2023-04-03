طبيب يحذر من «أكبر مرض معدِ قاتل»: «هذا موسمه» (فيديو)

حذر نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة، الدكتور أشرف أمير، من انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتريا المكورات العقدية الرئوية، باعتبار أن الالتهاب الرئوي هو «أكبر مرض معد قاتل بين البالغين والأطفال».

وقال د. أشرف أمير خلال استضافته في قناة «الإخبارية»: «هذه الأيام هي موسم انتشار هذه البكتريا، بسبب تقلبات الأجواء، وظهور بعض المشاكل التنفسية المشابهة لها وتسببها الفيروسات».

وكشف أن أكثر الفئات المعرضة للخطر جراء هذا المرض، هم الأطفال الأقل من سنة، والكبار فوق 65 سنة، إلى جانب مرضى بمواصفات مرضية معينة، مثل مرضى القلب، وانسداد الشعب الرئوية الناجم عن التدخين، والسكري، والكبد والكلى، وكذلك المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.