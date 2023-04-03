كوابيس قرار أوبك.. البيت الأبيض تلقى “تنبيها” بالقرار وعارض الخطوة

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للصحفيين اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت المسؤولين السعوديين باعتراضها على قرار أوبك المفاجئ بخفض إنتاج النفط عندما تلقت الإدارة "تنبيها" بشأن الخطوة قبل إعلانها.

وقفزت أسعار النفط أكثر من ستة بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومنهم روسيا، أمس الأحد المزيد من تخفيضات مستويات الإنتاج المستهدفة بنحو 1.16 مليون برميل يوميا من مايو أيار حتى نهاية العام الحالي.

وقال كيربي "لا نعتقد أن تخفيضات الإنتاج يُنصح بها في هذا التوقيت نظرا للضبابية في السوق. لقد أوضحنا ذلك".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين أُبلغوا باعتزام أوبك خفض إنتاج النفط قبل إعلان أمس الأحد الذي فاجأ الأسواق، لكنهم لا يعرفون سبب اتخاذ القرار.

وأضاف كيربي "تلقينا تنبيها".