مورينيو يعتذر للاعب #روما بسبب موقف محرج “فيديو”

قدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، اعتذارًا للاعب الفريق النرويجي أولا سولباكن، بعد أن رفض استبداله في مباراة سامبدوريا بالأمس، وهو ما تسبب في موقف محرج للاعب

وحقق فريق روما الإيطالى، الفوز على ضيفه سامبدوريا، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، بملعب "الأولمبيكو"، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2022-2023.

وخلال المباراة كان النرويجي جاهزًا للخروج من مقاعد البدلاء أثناء النتيجة 0-0، ومع ذلك خلال تلقيه التعليمات أحرز روما الهدف الأول عبر الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وفي هذه اللحظة شوهد مورينيو برد فعل غريب أمام الكاميرات يغني عن أي وصف، حيث لوح للاعب بيده بان يجلس مجددا ولن يتم استبداله.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة، حيث شعر الناس بالأسف على الموقف المحرج لللاعب الدنماركي، وحتى أن مورينيو نشره على حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب باعتذار: "آسف أولا"