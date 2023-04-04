“#الأمن_السيبراني” يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن إمكانية استغلال “مهاجم” لثغرة بأجهزة “#سامسونج”

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنياً عالي الخطورة بشأن إمكانية استغلال مهاجم لثغرات بأجهزة سامسونج.

ودعا المركز في تغريدة على "تويتر"، إلى ضرورة تحميل التحديث الشهري، الذي أصدرته شركة "سامسونج" لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وأكد أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

ثغرة في عملية تعيين الصلاحيات

خلل في عملية المصادقة

الوصول غير المصرح به

تنفيذ تعليمات برمجية

أخطاء عند التحقق من المدخلات

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث أجهزة Samsung، حيث أصدرت Samsung توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه:

https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.sms