جورجينا تنفى ضرب أبناء #كريستيانو_رونالدو فى مدرستهم

كشفت جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو لاعب نادى النصر السعودى، عبر بيان حقيقة ما نشر فى بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماع خلال الأيام الأخيرة عن تعرّض أبنائهما للضرب فى المدرسة.

وتدوالت مواقع التواصل الاجتماعى أنباء تعرض أبناء رونالدو للضرب فى إحدى المدراس خارج السعودية، ما دفع لاعب النصر السعودى لنقلهم إلى مدرسة جديدة فى الرياض.

وقالت جورجينا رودريجز، فى بيان عبر حسابها على إنستجرام :"نشرت بعض المواقع أخبارًا سلبية عن أبنائنا، وأود التأكيد أن هذه الأخبار كاذبة بالكامل، أولادنا يدرسون في مدرسة رائعة مع احترافية كبيرة، نحن نقدر عملهم من أجلنا كعائلة وآباء، وعلى المستوى الشخصي".

وأضافت صديقة رونالدو: "لقد وجد أبناؤنا أصدقاء محبين، وسعداء للغاية فى مدرستهم الجديدة فى الرياض".

واختمت جورجينا "دائما ما يكون لدينا تجارب رائعة فى كل البلاد وفى كل المدراس، ونحن معجبون بهم جميعًا".