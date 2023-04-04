تطييب الحجر الأسود والكعبة بأفخر أنواع العطور (فيديو)

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أفخر أنواع العود لتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة خلال شهر رمضان.

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة «الإخبارية» على «تويتر»، جانباً من تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بـ«دهن العود الفاخر».

ودأبت رئاسة شؤون الحرمين على العناية بتطييب الكعبة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقاً من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة في نفوس المسلمين، وحرصاً على تطبيق ما جاءت به الشريعة.