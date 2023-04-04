برشلونة يعلن قائمته لمواجهة #ريال_مدريد في #الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

مارك تيرشتيجن – أراخو – سيرجيو بوسكيتس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – اناكي بينا – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – فرانك كيسي – سيرجي روبرتو – رافينيا – كوندي – ايريك جارسيا – بالدي – كاسادو – جافي – بابلو تري – تيناس – ألاركون – استانيس – أليكس جاريدو.

ونجح فريق برشلونة في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو.