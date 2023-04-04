ريال_مدريد بالقوة الضاربة أمام #برشلونة في #الكلاسيكو

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي استعدادًا لمواجهة برشلونة غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023.

ويستقبل برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" بقيادة الحكم، خوان لويس مونويرا، بعدما انتهت مباراة الذهاب في ملعب "سانتياجو برنابيو" بفوز البارسا بهدف دون مقابل.

وتضم قائمة ريال مدريد كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إدير ميليتاو – ديفيدألابا - خيسوس فاييخو – ناتشو- ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز –أنطونيو روريجو.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

خط الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو –ماريانو دياز.