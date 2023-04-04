بالقوة الضاربة.. التشكيل الرسمي لمباراة #الاتحاد و #ضمك

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ضمك، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن..

ويعتلي الاتحاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر صاحب المركز الثاني، ولعب 21 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 5 وخسر في لقاء وحيد.

أما نادي ضمك فيأتي في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورنادو.

خط الهجوم: هارون كمارا - عبد الرازق حمد الله - رومارينهو.