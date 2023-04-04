تأكيدًا لـ #الوئام.. #رومانو: عرض رسمي من #الهلال لضم #ميسي

قدم نادي الهلال ، عرضًا رسميًا للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

رومانو ذكر عبر حسابه على “تويتر”، أن الهلال قدم عرضًا لـ ميسي، براتب سنوي يزيد عن 400 مليون يورو.

رومانو أكد أن أولوية ميسي المطلقة هي الاستمرار في أوروبا، بعد أن رفض عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده، حيث أراد الحصول على ضمانات رياضية.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن برشلونة ينتظر توضيح موقفه فيما يخص قوانين اللعب المالي النظيف، قبل إرسال عرض لـ ميسي وفتح مفاوضات معه.

وكانت "الوئام" قد انفردت بالمفاوضات بين الهلال وميسي ومنذ فترة وتقديم الزعيم لعرض رسمي لضم اللاعب.