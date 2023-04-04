النمور تلتهم الجميع.. #الاتحاد يكتسح #ضمك بثلاثية في #دوري_روشن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، بثلاثية نظيفة دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

شهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ثم فرض لاعبو الاتحاد السيطرة على الكرة بمناطق وسط الملعب، باحثين عن هدف أول مبكر في المباراة.

وفي الدقيقة 14 شهدت هدف أول لصالح النصر والذي سجله برونو هنريكي، عقب تمريرة حاسمة من روماريو ريكاردو دا سيلفا.

وحاول لاعبو ضمك العودة إلى نسق المباراة مرة أخرى عقب صدمة الهدف الأول لصالح النصر ولكن يقابلها تمركز دفاعى جيد من لاعبي الاتحاد.

وسرعان ما ضاعف روماريو ريكاردو دا سيلفا، النتيجة لصالح الاتحاد بهدف ثاني في الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء.

وفي شوط اللقاء الثاني لم يشهد اي خطورة على كلا المرميين في الدقائق الأولي.

وشهدت الدقيقة 74 بطاقة حمراء من نصيب أحمد بامسعود، لاعب الاتحاد، ويستأنف الفريق اللقاء بعشرة لاعبين فقط.

ورغم النقص العددي للاتحاد ولكن تمكن النجم أحمد حجازي من خطف هدف ثالث في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وتنتهي أحداث اللقاء بفوز الاتحاد على ضمك بثلاثية نظيفة دون رد، ويرفع رصيده إلى 53 نقطة ويعزز صدارته في دوري روشن