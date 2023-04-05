إيران تُعلن إحباط هجوما بطائرة #مسيرة استهدف مقر #وزارة_الدفاع بمدينة #أصفهان

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى منشاتها الحيوية لهجوم عبر استخدام طائرة مسيرة.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن طهران أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان الليلة الماضية، مضيفة أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع.

وأكدت أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، يشار إلى أن هذا الهجوم بالمسيرات في أصفهان ليس الأول من نوعه، ففي يناير الماضي، تعرضت المدينة لهجوم مماثل بـ3 طائرات مسيرة، تم اسقاط إحداها بينما انفجرت الآخرتين بالقرب من مصنع لتصنيع الأسلحة.