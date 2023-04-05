تدشين برامج #خادم_الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في عدة دول

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري، بحضور وزير الشؤون الدينية الغيني، كرمو جاوا راه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون، الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال، الشيخ وحيد مجربي، وعدد من السفراء العرب ورجال الأعمال، وذلك بجامع الملك فيصل في كوناكري.

وقال السفير الرشيدي خلال حفل التدشين، إن البرامج السنوية لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور، هي انعكاس لحرص خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود ووليِّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المملكة رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني.

وسلَّمت الوزارة، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من التمور لجمهورية صربيا، وذلك في مقر المركز الإسلامي بإقليم نوفي بازار، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية بصربيا، الدكتور مولود دوديتش، ورئيس الأئمة، الدكتور أنور عمروفيتش، وعدد من الشخصيات الإسلامية ومديري الجمعيات الخيرية.

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بنيجيريا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية بنين، وذلك بحضور عمدة بلدية ساكيتي، أيدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقاً، الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة، الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو، وعدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين، وأكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار الذي أقامته الملحقية.