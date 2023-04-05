منع مستوطنين متطرفين من ذبح «قربان» في #المسجد_الأقصى (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنين من حركة يهودية متطرفة في القدس الشرقية، وبحوزتهما «قربان» كانا يخططان لذبحه في المسجد الأقصى عشية «عيد الفصح» اليهودي.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن الشرطة اعتقلت هذين الناشطين المنتمين لحركة «عائدون لجبل الهيكل» أمام «باب الأسباط» أحد أبواب المسجد الأقصى، وبحوزتهما «عنزة» خططا لذبحها «قرباناً» لـ«عيد الفصح»، الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء حتى 12 أبريل الجاري.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية «عيد الفصح»، إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لـ«ذبح قرابين العيد» داخل باحات المسجد.

وفي وقت سابق، رصدت الحركة المتطرفة مكافأة قدرها 20 ألف شيكل (5611 دولارا) لمن يتمكن من «ذبح قربان الفصح» داخل الحرم القدسي الشريف. كما رصدت 5 آلاف شيكل (1400 دولار) لأي يهودي يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي، علاوة على دعوة المستوطنين للتجمع ما بين الساعة 15:50 عصرا وحتى الساعة 7 مساء الأربعاء، عند «الأقصى»، لتقديم القرابين.