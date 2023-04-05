هل الصائم يفطر مع أول الأذان أم ينتظر انتهائه؟.. عضو #كبار_العلماء يُجيب (فيديو)

«هل الصائم يفطر مع أول الأذان أم ينتظر حتى بقية الأذان؟»... سؤال توجه به أحد السائلين إلى الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء.

وأجاب الدكتور الشثري خلال استضافته في برنامج «فتاوى» على قناة «السعودية»: «الصائم يفطر متى غربت الشمس لقول النبي: (إذا غربت الشمس وأقبل النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم)».

وأضاف: «إذا كان المؤذن يُؤذن على الوقت، فإنه بمجرد بدء المؤذن بالأذان، يجوز له ولغيره أن يتناول طعام الإفطار، ولا حرج عليه في ذلك، لكونه قد ابتدا وقت الليل، الذي يجوز للصائم أن يتناول فيه الأكل والشرب وسائر المفطرات من غير المحرمات، لقول الله تعالى: (ثم اتموا الصلاة إلى الليل)».