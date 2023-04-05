رأس وعرش وحيوانات.. دراسة دولية تكشف لغز #الهياكل الحجرية في #العلا (صور) #عاجل

كشفت دراسة علمية حديثة عن أسرار الهياكل الحجرية القديمة التي عُثر عليها في محافظة العلا، مبينة أنها هياكل طقسية بناها رعاة وصيادون قدامى للتضحية بالحيوانات كقرابين، وربما استجابة لتغيّر المناخ.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة «غرب أستراليا»، بالتعاون مع فريق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونشرتها مجلة «بلوس ون»، أن المسوحات الأثرية الأولى لشمال غرب المملكة عام 1970،حددت بنية مستطيلة قديمة وغامضة، وكانت جدران الحجر الرملي لها بطول 95 متراً، ما عُدّ أمراً فريداً من نوعه.

وأضافت: «على مدى العقود التالية، تم ملاحظة هياكل تُعرف بـ (المستطيلات) منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك لم يتم التنقيب عنها حتى عام 2018، حيث تجرى دراستها منذ خمس سنوات، كجزء من دراسة أثرية تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا».

وبينما يبلغ طول أصغر مستطيل حوالي 20 متراً، ويتجاوز أكبرها 600 متر، أشارت الدراسة إلى أن «جميع المستطيلات تتبّع خطة معمارية مماثلة، حيث تم توصيل طرفين سميكين بين جدارين إلى خمسة جدران طويلة، لتنشئ ما يصل إلى أربع ساحات».

وكان الوصول إلى «المستطيل» عبر مدخل ضيق في القاعدة بعد مسيرة طويلة، حيث تؤدي إلى «الرأس»، وهو المكان الرئيس للطقوس.

وتشير الدراسة إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2019 و 2020، أجريت حفريات استكشافية في العلا، بلغ طول أحد المواقع فيها 140 متراً وعرضه 20 متراً من الحجر الرملي، وفي رأسه غرفة شبه مجوفة، داخلها 3 أحجار عمودية كبيرة، فُسِّرت بأنها «العرش» أو «الأحجار المقدسة»، وكان يحيط بها قرون الماشية والماعز والغزلان التي يُحافظ عليها جيداً، واقتصر الاكتشاف على الأجزاء العلوية لها مثل الأسنان والجماجم والقرون، وينتمي الجزء الأكبر منها إلى ذكور الحيوانات، التي تتراوح أعمارها بين عامين و 12 عاماً.

وكان علماء الآثار قد اكتشفوا على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 1600 هيكل حجري ضخم، منتشر شمال غرب المملكة، ويعود تاريخها إلى ما يزيد عن 7000 عام مع نهاية العصر الحجري الحديث.

وتشير الأدلة الحالية إلى أن «المستطيلات» كانت مستخدمة بين عامي 5300 و 4900 قبل الميلاد، وهو الوقت الذي كانت فيه الجزيرة العربية خضراء ورطبة، وبعد بضعة أجيال، بدأ السكان القدامى في إعادة استخدامها لدفن أجزاء جسم الإنسان.

كما كشفت الدراسة في أحد المواقع بمحافظة العلا عن هيكل صغير بجوار «المستطيل»، وداخله بقايا قدم و5 فقرات وعظام طويلة، وكانت الأنسجة الرخوة لا تزال موجودة عندما تم دفنهم، وقد حدد علماء الأنثروبولوجيا أن الرفات تنتمي على الأرجح إلى فرد يتراوح عمره بين 30 و 40 عاماً.

وكشفت الأعمال البحثية في مستطيلات أخرى عن رواسب مماثلة من البقايا البشرية، لكن لا تزال بحاجة إلى إجابة حول ما إذا كانت قد دفنت في محاولة للمطالبة بملكية الهيكل أو شكل من أشكال الطقوس اللاحقة - وفقاً للدراسة –.

ويرجّح الحجم الهائل للهياكل ومقدار العمل عليها، أن مجتمعات متعددة اجتمعت معاً لبنائها، كشكل من أشكال الترابط الجماعي، كما يشير انتشارها على نطاق واسع في أنحاء المملكة إلى وجود معتقد ديني مشترك على مسافة جغرافية شاسعة.

وخلصت الدراسة إلى أن رحلة المسح التي قام بها الباحثون، قد حلّت لغز سبب بناء «المستطيلات»، حيث لوحظ أثناء مراقبتها وتسجيلها بعد المطر، أن جميعها تقريباً تشير إلى المناطق التي تحتوي على المياه، وربما تم بناؤها وتقديم القربان للآلهة لضمان استمرار هطول الأمطار وخصوبة الأرض، مع احتمال أن يكون السبب هو استجابة لتغير المناخ، حيث أصبحت المنطقة قاحلة بشكل متزايد.