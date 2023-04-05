«أنتم السبب»… ماذا قال #بوتين للسفيرة الأمريكية في «حفل السفراء الجدد»؟

اختص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي بحديث خاص، خلال حفل لاعتماد أوراق عدد من السفراء الجدد في روسيا.

وقال «بوتين» خلال حفل تسليم السفراء الجدد لأوراق اعتمادهم: «الوضع في العالم الآن ليس سهلاً، بعد أن تراكمت العديد من التناقضات التي تبدو أحيانا غير قابلة للحل، وغالبا ما تتداخل مع التفاعل الطبيعي ما بين الدول».

وأضاف مخاطباً السفيرة الأمريكية لين تريسي: «علاقة روسيا بالولايات المتحدة، والتي يعتمد عليها الأمن والسلام العالميين، تمر بأزمة عميقة مع الأسف». ورأى أن جوهر هذه الأزمة هو المدخل المختلف بين البلدين فيما يخص «هيكل النظام العالمي».

وواصل: «السفيرة المحترمة، لا أود أن أفسد الجو الاحتفالي لتقديم أوراق الاعتماد، وأعلم أنكم قد لا تتفقون مع وجهة نظري في ذلك، إلا أنه لا يمكنني سوى القول إن استخدام الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية، أدوات مثل دعم ما يسمى بـ(الثورات الملونة)، وتحديداً دعم الانقلاب على الحكومة الشرعية في كييف 2014، هو ما أدى في نهاية المطاف إلى الأزمة الأوكرانية الراهنة، وهو ما ساهم بشكل سلبي في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية».

وشدد على أن «روسيا تحرص دائما على علاقات تستند إلى المساواة، واحترام السيادة، ومصالح بعضنا البعض، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مختتماً بقوله: «سنسترشد بتلك المبادئ في المستقبل أيضاً».