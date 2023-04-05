مختص يحذر من القيادة في هذه الأوقات خلال #رمضان: «الأعلى في عدد الحوادث المميتة» (فيديو)

نصح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية، الدكتور عبد المجيد المعجل، بتجنب قيادة السيارات في أوقات معينة خلال شهر رمضان المعظم، باعتبارها الأخطر والأعلى في عدد الحوادث المميتة.

وقال د. عبد المجيد في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «تتبعت مؤشرات السلامة المرورية، وأهمها عدد الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات، خلال أشهر السنة، ولمدة 10 سنوات كاملة».

وأضاف: «وجدت من خلال هذا التتبع أن شهر رمضان هو الأعلى عدداً من حيث الإصابات والوفيات، رغم اعتقادي بأن الروحانية وتحسن النفسية في هذا الشهر المبارك ستنعكس على سلوك السائقين».

وأوضح أن عدد الحوادث في رمضان يزداد تحديداً في «أوقات الذروة»، محذراً من أن «أخطر وقت في رمضان هو النصف ساعة الأخيرة قبل الإفطار، والنصف ساعة الأخيرة قبل السحور».

وتابع: «هذه أخطر أوقات القيادة في رمضان، لأن الشخص فيها يكون مُتعباً وتركيزه صعيف للغاية، ويقود بسرعة للصوول إلى منزله، لذا يجب تجنب القيادة في هذه الأوقات».