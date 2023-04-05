الدولار يتعافى بعد أيام من التراجع

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، متعافيًا من أدنى مستوياته في شهرين المسجل الجلسة الماضية، مع تخفيف المستثمرين لمراكز البيع على المكشوف لجني الأرباح قبل تقرير مهم بشأن وظائف القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة يوم الجمعة.

ولا يزال الاتجاه الأساسي للدولار يميل إلى الهبوط، وهو ما أكدته أرقام وظائف القطاع الخاص الأمريكي الصادرة اليوم. ودعمت البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، ربما يضطر للاستمرار في رفع الفائدة لفترة أطول.

وفي أواخر التعاملات الصباحية ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 101.75 بفضل مكاسب العملة الأمريكية أمام اليورو الذي انخفض 0.3 بالمئة إلى 1.0925 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر من معهد البحوث الاقتصادية "إيه.دي.بي" أن القطاع الخاص الأمريكي وظف في مارس عددا أقل مما كان متوقعا، وهو ما يشير إلى تراجع قوة سوق العمل. وزادت وظائف القطاع الخاص 145 ألفا الشهر الماضي.