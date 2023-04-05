جمعية ألزهايمر تطلق برامج ومحاضرات حملة “باب الرفقة”

تواكب الجمعية السعودية الخیریة لمرض الزھایمر حملتها الإعلامية الكبرى لباب الرفقة لكبار السن سلسلة من البرامج التوعوية وباكورة العمل التثقيفي بالتعاون مع أخصائيين وأطباء متخصصين في عدة مجالات لكبار السن خلال شهر مضان المبارك وتطرح عددا من الدورات والمحاضرات والتي تهدف إلى التوعية في قضية ألزهايمر والاضطرابات السلوكیات المصاحبة له وتوعية مقدمي الرعاية بطرق التعامل مع مرضى الزهايمر ومجالات الخدمات المقدمة للمرضى والدعم التوعوي القانوني للأسرمن خلال الاعلان في برنامج الاتصال الافتراضي زووم على حساب الجمعية Saudialzheimer

استفتحتها بأول ورشة تفاعلية مع الدكتور محمد سمير خشيم، استشاري أمراض الباطنة وكبار السن وكانت بعنوان "كيف تتعرف على مريض ألزهايمروكانت في يوم الأثنين 27 مارس 2023م الساعة 11:00 مساءً عن طريق برنامج زووم ثم يليها الأستاذة شادية باعلي معالجة نفسية إكلينيكة، أخصائي نفسي أول بعنوان" كيف تسعف مريض ألزهايمر؟" الأثنين 3 أبريل الساعة 11:00 مساءً .

عقب ذلك تقدم الأستاذة لجين بن عامرمن إدارة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم والأستاذة لجين الخراشي من إدارة اللجان والتطوع محاضرة بعنوان "كيف تساعد مريض ألزهايمر؟" يوم الأربعاء 5 أبريل الساعة 11:00 مساءً.

وتختتمها المحامية مضاوي الفوزان من الشريك الاستراتيجي المكتب القانوني للجمعية (محمد العقيل وشركاه للمحاماة ) للحديث عن " كيف تحمي حق مريض ألزهايمر " وذلك سيكون في مطلع الأسبوع المقبل في يوم الأثنين 10 ابريل الساعة 11:00 مساءً.

وتقدم الجمعية جلساتها التفاعلية والورش التدريبية مع المراكز المتخصصة من جلسات ودعم ومساندة لمقدمي الرعاية بشكل مستمر مع فئاتها المستهدفة وتعلن عنها عبر حساباتها

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