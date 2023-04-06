الأخبار المحلية

“#الجوازات”: غرامة 100 ريال والسجن 6 سنوات عقوبة ارتكاب هذه المخالفة #عاجل

6 أبريل 2023 · < 1 minute
الجوازات
الجوازات

كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة تمكين عمل العمالة الوافدة لدى الغير.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أنه يُعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأكدت "الجوازات" أنه يضاف إلى العقوبة المذكورة المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ودعت الجوازان إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود  لكونه واجب وطني ، وذلك عبر 911 لسكان مكة  والشرقية والرياض، والاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

 