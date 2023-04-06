تسريب من الموقع الرسمي لبرشلونة.. بروفايل #ميسي يظهر بالقميص رقم 30

أثار نادي برشلونة جدلاً واسعاً حول إمكانية عودة الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدافه التاريخي، مرة أخرى إلى صفوف النادي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وينتهي عقد ميسي الذي انضم قبل عامين في 2021 إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2023.

ويرغب برشلونة في إعادة ميسي مرة أخرى إلى صفوفه، مع وجود تقارير تفيد بأن النجم الأرجنتيني لا يرغب في التمديد مع باريس سان جيرمان.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية صورة متداولة من الموقع الرسمي لنادي برشلونة يظهر من خلالها ميسي ضمن قائمة لاعبي الفريق الأول بالرقم 30 ولكن بدون صورة.

وتسبب انتشار الصورة في إثارة الجدل بين الجماهير، خاصًة أن الأرجنتيني ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والصحافة الفرنسية تؤكد أن ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان ولن يمدد تعاقده.، وهو ما جعل الجماهير تربط الأمر بكونه تمهيد من برشلونة لجماهير بالتأكيد على عودة ميسي إلى الكامب نو من جديد بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن أول رقم ارتداه ميسي مع برشلونة عند تصعيده للفريق الأول كان 30 وهو نفس الرقم الذي يرتديه حالياً مع باريس سان جيرمان.