مقتل وإصابة 3 إسرائيليات في إطلاق نار بمنطقة “#الأغوار”.. وقوات الاحتلال تبحث عن المنفذ

شهدت منطقة "إغوار" الأردن عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه يبحث عن منفذ عملية إطلاق النار، فيما تقوم قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة في الأغوار- وفقا لـ" سكاي نيوز عربية".

على جانب آخر، لحقت أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين وبمستشفى الدرة للأطفال، جراء تجدد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقعاً مختلفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعدد من مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا"الفلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16"، قصفت أرضاً زراعية جنوب مدينة رفح قرب الحدود الفلسطينية المصرية، بثلاثة صواريخ على الأقل، أوقعت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين القريبة من المكان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخاً، إضافةً إلى استهداف موقعاً جنوب غرب المدينة بـ4 صواريخ، ما أدى إلى تدميرهما واشتعال النيران فيهما وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وتسبب القصف لموقع شرق حي التفاح بأضرار جسيمة في مبنى مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال، وحالة من الخوف في صفوف المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بأكثر من 8 صواريخ، إضافةً إلى قصف موقع غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بـ4 صواريخ على الأقل، ما ألحق أضراراً بمنازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف الأطفال.