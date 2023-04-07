الروبل_الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

انخفض الروبل الروسي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل 2022، متجاوزًا حاجز 90 روبل مقابل اليورو، وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.

وتراجع الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 82.28 بحلول الساعة 0930 بتوقيت موسكو، وانخفض واحدا بالمئة إلى 90.06 مقابل اليورو.

وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وشهد الروبل شهد أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو 2022.

وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار أوبك+ خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية.