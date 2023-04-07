السفير عبدالله المعلمي يكشف عن فرسان الدبلوماسية #السعودية

أكد السفير عبدالله المعلمي، أن معالم الدبلوماسية السعودية الآن متغيرة وتختلف عما كانت عليه في الماضي، إذ أن المملكة تمارس الدور القيادي.

وقال السفير عبدالله المعلمي، في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، على قناة "روتانا خليجية": "الأمير بدر بن سلطان، وغازي القصيبي، وجميل الحجيلان؛ هم فرسان الدبلوماسية السعودية لأنهم كانوا يخرجون على الملأ ويتحدثون بلغة سلسة وطلاقة".

وأضاف المعلمي أن الدبلوماسي الناجح هو الذي يتأقلم مع الدولة التي هو فيها دون أن ينغمس في شؤونها ويصبح محلياً.

وتابع: "لم يعد دور السفير دور "البوسطجي"، وينبغي أن نجدد مفهوم الدبلوماسية ودور السفير"، وقال إن أهم ما تعلمه من الدبلوماسية هي: "حاول وحاور، وخاطب".

وواصل السفير عبدالله المعلمي: "الدبلوماسية هي فن التواصل بين الشعوب والأمم والقادة.. وأول سفير عربي كان سفير "عمان" لدى الولايات المتحدة".