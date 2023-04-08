صالح_المغامسي: الفقه صناعة بشرية ويجب مراجعته… نحتاج لإقامة مذهب إسلامي جديد.. واتمنى أن يكون على يدي (فيديو) #عاجل

وصف الشيخ صالح المغامسي، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي، الفقه الإسلامي بأنه صناعة بشرية، معتبراً أنه يجب مراجعته، مع العمل على إقامة مذهب إسلامي جديد.

وقال «المغامسي» خلال استضافته في برنامج «ذات مع سامي الجابر»، إن قريش عندما اعترضت على القرآن، الله عز وجل رد عليهم بأكثر من طريقة، فكان ممن قاله سبحانه، إن القرآن (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)، وهذه الآية تعني أن أي صناعة بشرية أي كتاب بشري لا يمكن أن يكون مكتملاً».

وأضاف أن «من عند غير الله» هذه يدخل فيها أي أحد، من أبي بكر إلى أدنى رجل في الأمة، مشدداً على أن «أي صناعة بشرية قابلة أن تُراجع، لكنهم يستكثرون أن يُراجع الفقه الإسلامي».

وواصل: «إذا اعترفتم أنهم بشر (أصحاب المذاهب) ما الذي يمنع مراجعتهم؟»، لافتاً إلى أن «النبي عليه الصلاة والسلام تم مراجعته، وهو سيد الخلق، فمن هذا الذي لا يُراجع؟».

ورأى أن «هناك الكثير على درجة من الكفاءة لفعل ذلك»

وخلص إلى أنه «لابد أن يكون هناك مراجعة للفقه الإسلامي القائم، ولابد من قيام مذهب إسلامي جديد»، مضيفاً: «هذا المذهب الإسلامي الجديد لا يعني هدم السابق، ولا أن ننتقص أحد ولا نذمه، ولا نعيبه، جميعهم علماء أجلاء، لكن مصلحة الأمة حاجة ملحة وقائمة جداً».

واختتم بقوله: «الرجاء الذي أرجوه من الله عز وجل أن يحققه، وليعذرني إخوتي العلماء، أن ينشئ الله على يدي مذهباً إسلامياً فقهياً جديداً، هذه ما أرجوه من الله وأسعى له».