الرئيس الأوكراني يُنظِم إفطاراً رمضانياً ويُكرّم عدداً من الجنود المسلمين (صور)

نظّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، وكرم عدداً من الجنود المسلمين الأوكرانيين.

وقال «زيلينسكي» لقادة مسلمين أوكرانيين (مجلس تتار القرم) وسفراء دول مسلمة: «محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار ومسلمي القرم».

وأضاف الرئيس الأوكراني: «لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم»، مشدداً على أن بلاده «ستعود إلى شبه جزيرة القرم».

وبعدها، سلم «زيلينسكي» مجموعة من الجوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين.

وفي مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده «بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي».

وأضاف: «أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر».

ويمثل التتار حوالي 15% من سكان القرم البالغ عددهم 2 مليون نسمة، وقاطعوا استفتاء 2014.