سحب رعدية وأمطار ورياح.. #الأرصاد يصدر تنبيهاً بشأن #الطقس في #مكة (فيديو)

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة.
ونشر المركز مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، يُبين تفاصيل هذه الحالة.
وكتب «الأرصاد» تعليقاً على الفيديو: «تواجد السحب الرعدية الممطرة بمحاذاة العاصمة المقدسة، حيث يتوقع أن تؤثر عليها بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة».
🔴 تواجد السحب الرعدية الممطرة بمحاذاة #العاصمة_المقدسة حيث يتوقع أن تؤثر عليها بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.@SaudiDCD @holymakkah #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/WFNh0cyTMV
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 8, 2023