مانشستر_يونايتد يهزم #إيفرتون بهدفين في #الدوري_الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا على نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد جاء في شوط المباراة الأول عن طريقه لاعبه سكوت مكتوميناي في الدقيقة 36، بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد بيمناه على يمين جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، وعزز زميله انتوني مارسيال تقدم الشياطين الحمر بالهدف الثاني بالدقيقة 71.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 56 وارتقى إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال المتصدر برصيد 72 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة رقم 27 بالمركز السادس عشر.