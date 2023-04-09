محلل #طقس: اليوم انحسار #الحالة_الممطرة_السادسة_عشر على هذه المناطق

كشف محلل طقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لطقس اليوم الأحد.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه حسب المراصد متوقع اليوم الاحد انحسار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة و المدينة والباحة وعسير وجازان و أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف و أقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة الى متوسطة قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة مساء الاحد 18 رمضان.

كما توقع أن تشهد عدة مناطق أمطار غزيرة بدءا من منتصف ليل غدا الإثنين على جنوب وغرب منطقة المدينة تمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث مع فرصة سيول مع رياح مغبرة.