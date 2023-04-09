هعملها تأكيدًا لـ #الوئام.. #لجنة_الانضباط تعاقب #دياز و #كويلار

أصدرت لجنة الانضباط قراراتها ضد نادي الهلال بعد الأحداث التي وقعت في مباراة الشباب الأخيرة.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف كويلار لاعب الهلال مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء المباشرة وفقًا لتقرير حكم المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال 20 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة

كما قررت لجنة الانضباط تغريم الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال بعشرين ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة

كما قررت اللجنة تغريم البرازيلي ميشايل لاعب فريق الهلال بعشرين ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة

وتم تغريم نادي الشباب بعشرة آلاف ريال بسبب قيام جماهيره برمي أداة تجاه لاعب الفريق المنافس "ولم تصبه" وفقاً لتقرير مراقب المباراة

بجانب تغريم نادي التعاون بعشرة آلاف ريال بسبب تأخر لاعبي الفريق بالنزول إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني في مباراة أبها.

وكانت "الوئام" قد أكدت في الساعات الماضية على فرض عقوبات على رامون دياز بسبب تصريحاته عقب لقاء الشباب.