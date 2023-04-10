رويترز: #السعودية تورد كميات #النفط المتعاقد عليها مع آسيا رغم خفض الإنتاج

نقلت وكالة "رويترز"، عن عدة مصادر، اليوم الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تعتزم توريد كامل الكميات المتعاقد عليها تحميل مايو للعديد من المشترين في شمال آسيا، وذلك على الرغم من تعهدها بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف "أوبك+" في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية العام.

وقال مصدر في شركة تكرير آسيوية: إن المراقبين يتساءلون عما إذا كان الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر فعلا على الإمدادات أم أن الهدف منه فقط هو دعم أسعار النفط.

وتسبب إعلان تحالف أوبك+ في ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الأمريكي الوسيط ستة بالمئة الأسبوع الماضي في عودة لمستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر.

وكان من المتوقع تراجع الطلب على النفط في آسيا في الربع الثاني مع خفض عدة مصافي آسيوية قدراتها التكريرية بما يصل في المجموع إلى 1.15 مليون برميل يوميا.

وأكدت مصادر تجارية أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وهي شركة نفط عملاقة مملوكة للدولة بالإمارات، أبلغت ثلاثة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد إليهم كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل في يونيو.