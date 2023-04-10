بورصات_الخليج تغلق منخفضة بفعل زيادة مخاطر رفع أسعار #الفائدة_الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، على انخفاض، اليوم الإثنين، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى قوة سوق العمل وزادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة.

ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض التاريخي لمعدل البطالة في الولايات المتحدة وارتفاع الأجور إلى بقاء الاحتياطي الاتحادي على مسار رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر المقبل، إذ تتراجع مخاطر حدوث أزمة مالية وتظل المخاوف من التضخم كبيرة.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقتفي قطر والسعودية والإمارات أثر الولايات المتحدة في أي تغيير للسياسة النقدية.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري 1.8 بالمئة، وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.3 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح الربع الأول، كما صعد المؤشر في أبوظبي 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.6 بالمئة مدعوما بقفزة لأسهم شركة السويدي إلكتريك زادت على خمسة بالمئة.