ريمونتادا مثيرة من #الهلال أمام #الطائي #دوري_روشن

انتهت مباراة الهلال مع الطائي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين ببطولة دوري روشن.

وتقدم لفريق الطائي، مهاجمه جي مبينزا في الدقيقة 25 بعد انفراد بمرمى حارس الهلال، وأضاف الثاني أمير سعيود في الدقيقة 35 بعد كرة (وان تو) تصل إليه داخل منطقة الجزاء ويسدد داخل مرمى عبد الله المعيوف.

وتعادل فريق الهلال بهدفيين متتاليين، الأول عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 57 بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس الطائي الذي تصدى لتسديدة زميله إيجالو من داخل منطقة الجزاء.

وسجل الثاني ميشال ريتشارد ديلجادو في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، بينما الطائي يتواجد في المركز الثامن بـ 28 نقطة.